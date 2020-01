Aras nomeia Lindora Maria Araújo como coordenadora da Lava-Jato

publicidade

O procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou Lindora Maria Araújo como a nova coordenadora da Lava-Jato na Procuradoria. Minutos antes, o então titular Adonis Callou havia pedido demissão. Ele havia sido escalado ao cargo em outubro de 2019.

Além de definir nova coordenadora, Aras decidiu reforçar a equipe com a designação de dois novos integrantes – os procuradores regionais da República Raquel Branquinho e Vladimir Aras passarão a compor a equipe.

Dessa forma, Lindora Araújo vai acumular duas funções: coordenadora da Lava-Jato e secretária da Função Penal Originária no Superior Tribunal de Justiça. As portarias com a nova composição já foram assinadas e serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).