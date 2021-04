Arminio José Abreu Lima da Rosa presidirá a Justiça Eleitoral gaúcha até 2022

publicidade

O desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa foi eleito, nesta terça-feira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). O desembargador Francisco José Moesch será o vice-presidente e corregedor regional eleitoral. O resultado veio por aclamação e a cerimônia de posse ocorrerá no dia 28 de maio. Os desembargadores ocupam a presidência até 2022.

Natural de Porto Alegre, o futuro presidente da Justiça Eleitoral é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Ufrgs. Atuou nas comarcas de Estância Velha, Guaíba, Santa Maria, Canoas e Porto Alegre e no ano de 2006 foi 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS). Já atuou como professor na PUCRS e Ufrgs, além da Escola Superior do Ministério Público. Em maio de 2020, tomou posse como vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-RS.

O futuro vice-presidente, desembargador Francisco Moesch, que acumulará os cargos de vice-presidente e corregedor, é natural de Estrela, graduado em Direito pela PUC-RS, em administração de empresas e administração pública pela Ufrgs. Entre os anos de 1972 e 1995 exerceu cargos na justiça Estadual e Federal, em Tribunais de Contas, Administrativos e Desportivos, e Tribunais Superiores. É professor de Direito da PUCRS e em cursos da AJURIS, da OAB/RS e do IARGS. É desembargador do TJ-RS desde maio de 1998, onde foi vice-presidente nos anos de 2014 a 2016.