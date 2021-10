Arthur Lira propõe mudança em cálculo do ICMS para média de 24 meses

publicidade

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que oposição e situação chegaram a acordos sobre o projeto de lei que faz mudanças para reduzir os valores do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis. Apesar de ainda não estar concluída, a proposta traria um cálculo que leva em conta a média de preços dos últimos dois anos.

“Você faz uma média dos últimos 24 meses e tira um preço. O que você entende por preço médio? Pega do 1 ao 24, soma tudo e divide por 24. Pronto. E esse valor você multiplica pelo imposto do estado”, detalhou Lira.

A proposta, no entanto, ainda não está finalizada. “Não liberei nem o texto ainda. Vamos conversar com o relator, conversei com a situação, conversei com a oposição, fizemos uns acordos de procedimentos”, disse.

Essa média teria validade anual, ou seja, seria revista de ano em ano. O presidente da Câmara vem realizando reuniões de trabalho desde a última semana para buscar alternativas para o alto preço dos combustíveis. Lira também havia pensado na possibilidade da criação de um fundo de estabilização para amortecer variações abruptas no preço dos combustíveis.

