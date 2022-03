Assembleia gaúcha: PTB e União Brasil encolhem, PT, PP e PL crescem

publicidade

Pelas mudanças previstas na janela partidária e cassação de mandato, bancadas sofrem alterações na Assembleia Legislativa. Veja como ficam a composição política, com as filiações já realizadas e as sinalizações:

PT: passa de 8 para 9 cadeiras.

Com a posse de Stela Farias (confirmada para a próxima terça-feira), o PT passa a ser a maior bancada da Casa, com nove deputados, e a única a possuir duas mulheres. Atualmente o partido ocupa a presidência da Casa, com Valdeci Oliveira.

PP: passa de 6 para 7.

Até agora, o PP ganhou mais um deputado. Vilmar Lourenço, que saiu do PSL após fusão com o Dem, ingressou na sigla. Assim, ao invés de seis, o Progressistas fica com sete deputados - e quase alcança o MDB, que tem oito.

PTB: passa de 5 para 3.

Com a cassação do mandato de Luis Augusto Lara e a saída, já confirmada, da deputada Kelly Moraes, o partido, que antes tinha cinco deputados e era terceira maior bancada da Casa, ficará com três cadeiras.

União Brasil (PSL e Dem): passa de 6 para 2.

Se na prática com a fusão do Dem e do PSL, o União Brasil, somaria seis cadeiras na Assembleia, no momento, possuiu apenas dois parlamentares: Dr. Thiago e Ruy Irigaray. Thiago já havia sinalizado que sairia do Dem. Irigaray pode vir a ter o mandato cassado.

PL: passa de 2 passa para 5*.

O PL, que antes tinha dois deputados, deve totalizar, no mínimo, cinco cadeiras. Nesta legislatura, a sigla elegeu dois deputados: Paparico Bacchi e Airton Lima, que já deixou a legenda. Agora, além do deputado Tenente Coronel Zucco, que já se filiou, está prevista a migração de mais três parlamentares: Kelly Moraes, vinda do PTB; Capitão Macedo, vindo do PSL e Eric Lins, do antigo Dem.

*Além disso, caso o deputado Ruy Irigaray (União Brasil) venha a perder o seu mandato, Rodrigo Lorenzoni (que já está confirmado para ingressar no PL, assim como o seu o pai) assume a vaga. Com isso, de dois, o Partido Liberal - de Jair Bolsonaro - passaria, assim, para seis deputados.

Podemos: ganha 1.

O deputado Airton Lima se deslifiou do PL e assinou ficha no Podemos, representando a sigla na Casa.

Até agora, o resultado da janela partidária Assembleia Legislativa é o aumento de bancadas que já existiam. Aguardemos.