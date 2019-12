Assembleia Legislativa passa a ter votações de projetos também nas quartas-feiras

publicidade

A partir desta semana, a Assembleia Legislativa vai ter votações em plenário também nas quartas-feiras. Tradicionalmente, as sessões deliberativas ocorrem apenas nas terças, embora o Legislativo possa debater em, plenário, os projetos nas terças, quartas e quintas. Após um acordo de líderes, os deputados decidiram ampliar os dias de votação para limpar a pauta legislativa, uma vez que o recesso parlamentar já vai ter início em 20 de dezembro.

A sugestão de ampliar os dias de votações partiu da deputada Luciana Genro (PSol) e acabou encampada pelos líderes partidários, na semana passada. “Não há razão para que não tenhamos votação nas quartas feiras, quando há uma lista de projetos de deputados aguardando para serem votados”, justifica.

Na prática, a votação para as propostas ainda depende de um aval na reunião de líderes, marcada para a manhã desta terça-feira. Em função da lista extensa de pautas, diferentes parlamentares apoiaram a iniciativa, visando levar a plenário projetos próprios para serem discutidos, uma vez que a Assembleia volta as atenções exclusivamente para o pacote encaminhado pelo governador Eduardo Leite.

Conforme cronograma do Executivo, os projetos devem ser votados em plenário nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, últimos dias antes do recesso. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC), com tramitação distinta, vai ser analisada em fim de janeiro após convocação de sessão extraordinária.