Augusto Aras testa positivo para coronavírus

publicidade

O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a Covid-19. A Procuradoria-Geral da República confirmou o diagnóstico no início da tarde desta quinta-feira, após o resultado do exame. De acordo com a Procuradoria, Aras passa bem e já está cumprindo isolamento social. Ele está despachando remotamente.

O procurador-geral da República testou positivo para covid-19. O resultado do exame saiu nesta quinta-feira (17). Augusto Aras passa bem e está em isolamento, despachando remotamente — MP Federal (@MPF_PGR) September 17, 2020

Aras esteve presente na cerimônia de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na última quinta-feira. Além dele, mais cinco pessoas que estavam no evento também testaram positivo para o coronavírus: três ministros de outros tribunais (TST e STJ), presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o próprio Fux foi diagnosticado com a Covid-19.

Nesta quinta-feira, o STF informou que o setor de cerimonial está em contato com todos os convidados que estiveram na posse do presidente da Corte na semana passada. Cerca de 50 pessoas participaram do momento.

Em nota, o STF reafirma que todas as medidas de segurança, protocolos e procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde foram adotados para a solenidade. Diz ainda que está em contato com os convidados da solenidade "para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF".