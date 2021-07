Aziz pede a Damares inclusão de Witzel no programa de proteção

publicidade

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), solicitou ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a inclusão imediata do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel e de sua família no programa de testemunhas. A solicitação, feita nesta segunda-feira, se estende também para a mulher e os três filhos do ex-governador do Rio de Janeiro.

O pedido de inclusão no programa de testemunhas havia sido feito inicialmente pelo próprio Witzel. Em documento encaminhado à CPI, o ex-governador fez a solicitação para realizar seu depoimento reservado. A oitiva está prevista para sexta-feira – o local, porém, continua sem definição.

Aziz, então, solicitou a inclusão ao ministério comandado por Damares Alves. “Vale destacar que os fatos que o peticionante (Witzel) tem a revelar são gravíssimos e envolvem muitas pessoas e autoridades, o que coloca em risco a integridade física do peticionante e de seus familiares”, diz o documento.

O senador pede que seja deferida também segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações, escolta e segurança nos deslocamentos da casa, ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, apoio e assistência social, médica e psicológica e custeio integral do assessoramento jurídico relativamente às medidas judiciais e administrativas que venham a ser movidas em face de Witzel, quanto às retaliações que poderão advir de seu depoimento.

