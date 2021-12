Bancada negra da Câmara de Porto Alegre é ameçada

publicidade

Cinco vereadores que integram a bancada negra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre foram alvos de um ataque cibernético coordenado com ameçadas. Os parlamentares receberam um e-mail, na tarde de segunda-feira, no mesmo horário, com ofensas raciais, lesbofóbicas, misógenas e também com ameaças de morte.

Os ataques foram contra as vereadoras Laura Sito (PT), Daiana Santos (PCdoB), Bruna Rodrigues (PCdoB), Karen Santos (PSol) e o vereador Matheus Gomes (PSol). Diante do ataque, os vereadores registraram, na manhã desta terça-feira, boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Informáticos.

"Eu vou matar as vereadoras Karen e Daiana Santos" inicia o texto do e-mail, em seguida ameaça as vereadoras Laura, Bruna e o vereador Matheus afirmando que estes "também estão na mira".

O ataque foi discutido na manhã desta terça-feira também com o presidente da Câmara, Márcio Bins Ely.

A bancada do PT na Câmara emitiu nota repudiando as ameaças. "Defendemos que o ato criminoso, o qual atenta contra vidas humanas, a democracia e a liberdade de expressão, deve ser rigorosamente investigado pelos órgãos policiais e Ministério Público e seus responsáveis punidos com a prisão", diz trecho da nota.