Belo Horizonte continuará sendo uma cidade plural, diz Kalil ao tomar posse

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi empossado na tarde desta sexta-feira em uma cerimônia semipresencial. Aos 61 anos e com comorbidades, Kalil participou do evento de casa, por videoconferência. Após fazer o juramento de posse, o chefe do Executivo fez um breve discurso. Ele parabenizou os vereadores eleitos e agradeceu os não eleitos pelo trabalho desempenhado. Durante a fala, destacou que sua nova gestão vai valorizar a pluralidade do município.

"Belo Horizonte é uma cidade plural, de todos. De LGBTs, cristãos, evangélicos, migrantes... E assim continuará sendo neste segundo mandato", disse. A cerimônia ainda deu posse ao vice-prefeito eleito, Fuad Noman (PSD), que não fez discurso e apresentou seu juramento de casa, por videoconferência. O economista de 73 anos foi secretário de Finanças da primeira gestão Kalil.

Os 41 vereadores também foram empossados. O juramento dos parlamentares foi feito por Duda Salabert (PDT), que assume o cargo pela primeira vez com o maior número de votos da história de Belo Horizonte. A cerimônia foi conduzida pela atual presidente da Câmara, Nely Aquino (Podemos). Após as posses, os parlamentares começaram a eleição da nova mesa diretora da Casa para o biênio 2021/2022. A votação ainda não foi concluída.



