Bolsonaro: "É nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o STF"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou que pretende indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) do ministro Marco Aurélio de Melo, que se aposenta no próximo dia 12 quando completa 75 anos. Antes de se confirmar, a nomeação de Mendonça precisa ser avaliada pelo Senado.

Em entrevista à Rádio Guaíba nesta quarta-feira, Bolsonaro afirmou que Mendonça é uma pessoa ideal para a Suprema Corte e disse que a indicação atende aos compromissos eleitorais que assumiu. "Além de ele ser evangélico - ele é evangélico, mas não quer dizer que seja uma virtude, é um direito dele de acreditar na Bíblia -, Mendonça tem notável saber jurídico. É uma pessoa humilde", afirmou Bolsonaro.

O presidente também sugeriu que as sessões da Suprema Corte incluíssem ritos religiosos durante as audiências. "É bom que uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no STF, começassem com uma oração do André. Porque quando se olha para o Barroso, dado o que ele defende e as coisas que não encontram amparo nenhum no livro preto que é a nossa Bíblia, esse cara não acredita em Deus. Não quero fazer pré-julgamento dele, mas não acredita em nada", afirmou Bolsonaro. "Uma pitada de religiosidade, de cristianismo dentro do Supremo é bem-vinda", completou.

