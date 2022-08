Bolsonaro é recebido por multidão em São Caetano do Sul (SP); veja vídeo

publicidade

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi recebido por uma multidão em São Caetano do Sul (SP), na noite desta sexta-feira. Do alto de um carro, o chefe do Executivo nacional recebeu o aceno de apoiadores enquanto circulava pelas ruas da cidade (veja no vídeo abaixo).

O presidenciável esteve no município paulista para participar de uma entrevista para um programa de podcast, compromisso que estava previsto em sua agenda oficial de campanha.

Depois da entrevista, Bolsonaro seguiu para Barretos (SP), à noite, para participar da Festa do Peão. Neste sábado, o presidente fará um encontro com lideranças políticas e participará de uma motociata em Vitória da Conquista (BA).

Veja Também