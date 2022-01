Bolsonaro anuncia revogação de decreto que anulava lutos oficiais

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio de suas redes sociais, que decidiu anular os atos em que revogava decretos de luto oficial editados em seu governo e por antecessores. "Tendo em vista o apelo popular para que todos esses Decretos permanecessem vigentes, em respeito à história e à memória dos falecidos, tornarei sem efeito as revogações dos 122 atos, independente do governo que os decretou ou da personalidade homenageada", relatou.

Entre os lutos oficiais, estavam os do ex-arcebispo emérito de Recife e Olinda dom Helder Câmara, do ex-governador Rio de Janeiro Leonel Brizola e do sociólogo Darcy Ribeiro.

Bolsonaro editou recentemente um decreto de luto de um dia pela morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. Ex-ministros do atual governo, como Abraham Weintraub (Educação) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), além de um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), foram alunos de Carvalho.

O mandatário foi alvo de críticas pelo decreto da morte de Carvalho, uma vez que não fez o mesmo com outras personalidades brasileiras, como Marília Mendonça e Elsa Soares, nem com as vítimas da pandemia de Covid-19.