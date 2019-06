Bolsonaro avaliará "todas as circunstâncias" para escolher PGR

publicidade

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro vai esperar a formação da lista tríplice pela ANPR (Associação Nacional de Procuradores da República) para, após levar em consideração "todas as circunstâncias", escolher o nome do futuro procurador-geral da República. Rêgo Barros ressaltou, no entanto, que a decisão pode ser tomada até setembro, quando termina o mandato da atual chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodge.

"O presidente considera que este processo ainda está em construção e será conduzido pelos entes responsáveis. Após a definição da indicação da lista tríplice dos 1.200 procuradores, todas as circunstâncias serão levadas em consideração pelo presidente para balizar a escolha até setembro do novo procurador ou nova procuradora-geral da República", reforçou.

A votação será realizada nesta terça-feira. A tradição de formação da lista tríplice iniciou-se em 2001. Daquele ano até agora, o vencedor para o cargo de procurador-geral não foi acolhido apenas em sua primeira edição e, mais recentemente, em 2017, quando o então presidente Michel Temer escolheu Raquel Dodge. A atual PGR não se inscreveu para concorrer na eleição promovida pela ANPR.