Bolsonaro chega ao Alvorada em Rolls-Royce dirigido por Piquet

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio da Alvorada em Rolls-Royce dirigido pelo ex-piloto Nelson Piquet. O tricampeão mundial de Fórmula 1 conduziu o carro que levou o mandatário à cerimônia de hasteamento da bandeira neste 7 de setembro.

Piquet é apoiador e figura próxima do presidente. Já participou de reuniões e comitivas em que Bolsonaro também estava presente. A cerimônia foi curta e o presidente não discursou. A previsão é de que fale a apoiadores ainda nesta manhã na Esplanada dos Ministérios.

Crítica a ministros

Antes de participar da solenidade de hasteamento da bandeira em frente ao Palácio Alvorada, em Brasília, o presidente afirmou que o país “não pode continuar refém de uma ou duas pessoas, não interessa onde elas estejam”, em referência a ministro do Supremo Tribunal Federal.

“Esta uma ou duas pessoas ou entram nos eixos ou serão simplesmente ignoradas da vida pública. Este é o meu trabalho. Vou continuar jogando dentro das quatro linhas, mas a partir de agora não admito que outras pessoas, uma ou duas, joguem fora das quatro linhas. A regra do jogo é uma só: respeito à nossa Constituição, liberdade de opinião e sempre tendo a nossa Constituição e a vontade popular acima de tudo”, disse.

Manifestação

Os apoiadores do presidente se concentram na Esplanada dos Ministérios começou cedo e a movimentação era grande. Os manifestantes carregam cartazes com críticas ao STF, além de se posicionarem a favor do voto impresso e contra o comunismo.

No início do ato, uma pequena confusão foi registrada, quando parte do público tentou ultrapassar a barreira policial nas proximidades do Palácio do Itamaraty. O problema foi controlado, mas uma mulher ficou ferida.