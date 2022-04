Bolsonaro chega em Bagé para inauguração de hospital

publicidade

Após inaugurar as obras de duplicação do Contorno de Pelotas, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Bagé na tarde desta sexta-feira para participar da inauguração do Hospital do Câncer - Radioterapia e fazer vistorias em obras da Barragem de Arvorezinha.

O Hospital do Câncer de Bagé recebeu o investimento de R$ 10 milhões e irá beneficiar mais de 500 mil pessoas. A estrutura, colocada em uma área de 800 m², foi feita para atender 120 pacientes por dia. O centro completa o ciclo de tratamento do câncer na cidade, abrangendo também pacientes de diversas cidades, como Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas.

A construção teve início no fim de outubro de 2020, ao lado do setor da oncologia da Santa Casa de Caridade de Bagé e faz parte do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS), que visa ampliar e criar novos serviços de radioterapia.

As obras da barragem de Arvorezinha foram retomadas no começo deste ano, depois da assinatura de um convênio com o Exército, o que assegurou a atuação de soldados nos trabalhos de limpeza e instalação do canteiro. A construção da estrutura tem um custo de R$ 55 milhões e será realizada por soldados do 1º Batalhão Ferroviário de Lages (SC). A previsão de conclusão é de 48 meses, ou seja, até dezembro de 2025.