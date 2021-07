Bolsonaro chega hoje ao Rio Grande do Sul e participa da inauguração na UCS

publicidade

O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, cumprirá agenda nesta sexta e no sábado no Rio Grande do Sul. Os primeiros compromissos oficiais serão em Caxias do Sul, na Serra, onde deve chegar por volta das 14h e ficar cerca de três horas. Na cidade, Bolsonaro e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participam, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), da inauguração da UCSGraphene. Essa é a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina.

A agenda oficial prevê ainda a presença na abertura oficial da Primeira Feira Brasileira do Grafeno, que ocorre de hoje a 16 de julho, promovida pela UCS. O evento acontecerá no Ginásio I da Vila Poliesportiva do Campus-Sede da UCS. Além de conferir o trabalho desenvolvido na Universidade, que gera grafeno de alta qualidade para a prestação de serviços tecnológicos inovadores, a Feira será oportunidade de conhecer algumas das indústrias que já produzem com o material.

Depois de cumprir a agenda em Caxias, Bolsonaro vai a Bento Gonçalves, onde estava previsto encontro com os setores vitivinícola e moveleiro. A princípio, ele deverá dormir na cidade e, no sábado pela manhã, se deslocar a Porto Alegre.

Em Porto Alegre, motociata e encontro com empresários

Na Capital, a agenda prevê uma motociata organizada por apoiadores, que seguirá pelas rodovias federais próximas e depois por ruas da Capital. Ao final, em frente à Fiergs, onde será a largada e o encerramento, Bolsonaro deverá falar aos apoiadores, segundo informou Paula Cassol, que integra a organização do evento. Durante o percurso, junto à Orla do Guaíba, está prevista uma homenagem de apoiadores em jet ski e em lanchas.

O passeio deverá mobilizar diversas organizações de segurança e da área de mobilidade nos âmbitos municipal, estadual e federal. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que tem monitorado as preparações para realização de evento motociclístico, “de forma a assegurar a execução de ações de prevenção e policiamento, em cumprimento do dever de garantir a manutenção da ordem pública e proteção dos cidadãos, sejam participantes do evento ou não”.



Ainda na Capital, o presidente deverá almoçar com empresários, e retornar no início da tarde a Brasília. O encontro com representantes do empresariado gaúcho deverá ter as presenças dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Além de empresários locais, como Jorge Gerdau, Bruno Záffari, Pedro Grendene, Daniel Randon, Mauro Bellini, Clovis Tramontina, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, também participará do encontro, entre outras lideranças nacionais.

O encontro, que acontece após a motociata com o presidente, está sendo organizado pelo empresário Claudio Goldztein; pelo secretário do Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Gustavo Ene; e pelo Secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, Felipe Pedri.

Grafeno

A UCS é sede da UCSGraphene, resultado de mais de 17 anos de pesquisas avançadas na área de nanomateriais, que consiste na primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina instalada em um Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação - o TecnoUCS. O grafeno, um dos materiais mais fortes e leves do mundo, e o mais fino que existe, é 200 vezes mais resistente que o aço e considerado um dos maiores recursos da atualidade para aplicações em alta tecnologia. São realizadores do evento o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Fundação Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Caxias do Sul, a UCSGraphene e a ZextecNano.