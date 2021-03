Bolsonaro cogita ministério para Pazuello

publicidade

O cerimonial do Planalto já alertou o comando do ministério da Saúde de que a posse do médico cardiologista Marcelo Queiroga está prevista para a terça-feira. Já a exoneração do atual e ainda ministro Eduardo Pazuello, que seria publicada no Diário Oficial na última sexta, conforme o próprio presidente Bolsonaro afirmou em live na véspera, ainda não ocorreu porque há a possibilidade de que o decreto de exoneração seja simultâneo à nomeação de Pazuello para novo ministério. O ministro não revela qual o posto cogitado nem a assessores de sua estrita confiança.

Veja Também

Em Brasília, chegou-se a especular que a demora estava associada ao sinal verde da Casa Civil a Queiroga. A pasta é responsável por checar todos os detalhes da vida pregressa de um indicado para o primeiro escalão, antes da oficialização no cargo.

Segundo a Revista Cruzoé, o médico teria enfrentado acusação de improbidade administra em 2000. Pela lei, o crime prescreve em 8 anos. Não há indicativos de que Bolsonaro pense em voltar atrás na escolha.