Bolsonaro cogita "passeio de moto" em Porto Alegre

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro declarou, em sua live de quinta-feira, que a próxima aglomeração promovida por ele em meio à pandemia de Covid-19, que já matou mais de 450 mil brasileiros, pode ser em Porto Alegre. No final do vídeo de quase uma hora de duração, afirmou que o passeio de moto realizado no Rio de Janeiro pode se repetir na Capital.

Direto do Amazonas, o presidente agradeceu aos motociclistas que compareceram no Rio de Janeiro. E citou algumas das cidades que podem receber novos "passeios". "Vamos ver, quem sabe em Porto Alegre, Belo Horizonte ou Chapecó", afirmou.

As aglomerações do presidente vem sendo criticadas pelos órgãos de saúde, pela CPI da Covid-19 e por senadores. O Brasil soma mais de 456 mil mortes por Covid-19.

Ainda nesta quinta-feira, o diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas, criticou a condução de Bolsonaro na pandemia. De acordo com ele, as declarações do presidente interferiram na relação com a China. Além disso, a gestão atrasou a aquisição de vacinas contra a doença.