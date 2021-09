Bolsonaro começa a quarta-feira em posto médico do Planalto

publicidade

Por volta das 7h desta quarta-feira (1/9), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saiu do Palácio da Alvorada e foi ao posto médico que fica no anexo do Palácio do Planalto, próximo ao gabinete do vice-presidente. Ele ficou no local por aproximadamente 40 minutos, e, ao sair, cercado de seguranças, acenou com a mão para os jornalistas.

O Planalto ainda não informou o motivo da ida de Bolsonaro ao posto médico. Uma fonte do Planalto disse que o presidente esteve no local para fazer exames de rotina antes de viajar para cumprir agenda no Rio de Janeiro.

Por volta das 8h40, o presidente Bolsonaro decolou em direção ao Rio de Janeiro, onde participa, às 11h, da solenidade de entrega da Medalha Mérito Desportivo Militar, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAM).

