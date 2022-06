Bolsonaro conversa com Putin sobre produtos agrícolas e fertilizantes

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por telefone na manhã desta segunda-feira. Segundo o governo russo, os dois debateram sobre problemas de segurança alimentar a nível global.

Após a reunião, o Kremlin, sede do governo da Rússia, emitiu um comunicado informando que Putin fez uma avaliação detalhada das causas da difícil situação no mercado mundial de produtos agrícolas e fertilizantes.

O presidente russo também reclamou das sanções econômicas impostas ao país em virtude da guerra contra a Ucrânia. "A importância de restaurar a arquitetura do livre comércio de alimentos e fertilizantes, que foi desmoronada pelas sanções ocidentais, foi enfatizada", destacou o Kremlin.

Putin ainda ressaltou que a Rússia está empenhada em cumprir suas obrigações de garantir o fornecimento ininterrupto de fertilizantes russos aos agricultores brasileiros.

Além da conversa sobre questões alimentares, Bolsonaro e Putin abordaram assuntos da agenda internacional, com a presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU a partir de 1º de julho.

Ambos também confirmaram a "intenção mútua de fortalecer consistentemente a parceria estratégica entre os dois países, incluindo a expansão da cooperação mutuamente benéfica em vários campos, incluindo agricultura e energia" e concordaram em "continuar mantendo contato em vários níveis", de acordo com o Kremlin.