Bolsonaro convoca ministros para reunião nesta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou a equipe ministerial para uma reunião de governo na manhã desta terça-feira. A reunião será no Palácio do Planalto e deve ser longa. A agenda de todos os ministros foi bloqueada de 8h às 11h.

A expectativa é que um dos temas em discussão seja em torno dos benefícios sociais que podem ser ampliados caso a PEC - Proposta de Emenda à Constituição, seja aprovada pelo congresso nacional.

O Blog conversou com técnicos que fazem a avaliação em torno da ampliação do Auxílio Brasil que pode passar de R$ 400 para R$ 600. Existem hoje cerca de 1,6 milhão de inscrições no programa social. Para receber o Auxílio Brasil, o cidadão faz uma autodelcaração nas prefeituras e o Ministério da Cidadania faz a checagem das informações para verificar quais famílias tem realmente direito ao benefício. As estimativas iniciais, já que os números não estão fechados, é de que cerca de 10% das inscrições sejam elegíveis e tenham direito ao Auxílio Brasil.

Nas avaliações feitas pelo Ministério da Cidadania são checadas as informações como a renda. Muitas vezes os inscritos têm por exemplo, carros registrados. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias que vivem em situação de extrema pobreza ou pobreza, com renda familiar por pessoa de até R$ 210.

O Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira, explicou ao Blog que, "a gente (governo) está acelerando averiguação para fechar o cadastro das famílias que tem direito ao benefício (Auxílio Brasil) para fazer o pagamento em agosto". Os números devem ser fechados até o fim do mês pelo Ministério da Cidadania.