Bolsonaro critica Legislativo: "Me querem como rainha da Inglaterra?"

O presidente Jair Bolsonaro criticou, neste sábado (22), o Legislativo brasileiro, que ganha cada vez mais poder, e questionou se os parlamentares querem transformá-lo na "Rainha da Inglaterra" — Elizabeth II tem o poder simbólico do Reino Unido, mas não governa efetivamente.

“Querem me deixar como rainha da Inglaterra? Este é o caminho certo?”, questionou Bolsonaro. A declaração foi dada a jornalistas e registrada pelo jornal O Estado de S.Paulo após o Bolsonaro deixar o Palácio da Alvorada e se dirigir ao prédio médico na área do Palácio do Planalto.

O comentário de Bolsonaro teve como pano de fundo um projeto da Câmara dos Deputados, que pode transferir para os próprios parlamentares o poder de fazer indicações para agências reguladoras.

“Se isso aí se transformar em lei, todas as agências serão indicadas por parlamentares. Imagina qual o critério que vão adotar. Acho que eu não preciso complementar”, disse Bolsonaro.

Quando deixou o Alvorada para passar pelos médios, Bolsonaro parou para tirar fotos com veteranos das Forças Armadas, que o aguardavam. Bem-humorado, Bolsonaro brincou com os veteranos antes de voltar ao carro.