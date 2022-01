Bolsonaro critica PT e diz que Lula "quer voltar à cena do crime"

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom nesta segunda-feira com diversas críticas ao PT (Partido dos Trabalhadores) e afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "quer voltar à cena do crime".

"O mesmo cara quer voltar à cena do crime. Existem milhares de pessoas melhores do que eu por aí, mas quis o destino, ou Deus, no meu entendimento, que chegasse aqui. Estamos numa guerra", disse.

"Não estou fazendo campanha para mim, mas é inadmissível achar que aquele bandido, voltando para cá, vai atingir os anseios da nossa população. Isso não é verdade", complementou.

Bolsonaro afirmou também que liberdade não se passa de geração para outra. "Você tem que lutar por ela dia a dia. Quem parte para uma ditadura é o chefe do Executivo. Aqui é o contrário. É o chefe do Executivo que resiste, e é acusado e responsabilizado por tudo."

O mandatário destacou que as gestões petistas deixaram rombos de US$ 160 bilhões. "Na delação, o [Antônio] Palocci [ex-ministro da Casa Civil], falou que a única instituição que o PT não emparelhou foi o Banco do Brasil. Me acusam de ser ditatorial, mas abri mão do poder. Trabalhamos e tornamos o Banco Central independente", disse.

Bolsonaro afirmou, ainda, que o PT "chegou com brilhante discurso" em 2003, mas que se voltou para um "projeto de poder, comprando partidos políticos e quem aparecesse pela frente'.

As declarações foram dadas pelo mandatário para uma plateia formada, inclusive, por funcionários da Petrobras, durante a evento da pré-partida da UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) do Gaslub Itaboraí, no Rio de Janeiro.