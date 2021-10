Bolsonaro debate saúde e clima no primeiro dia da cúpula do G20

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa, neste sábado, em Roma, do primeiro dia da reunião da cúpula de líderes do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. O encontro na capital da Itália começa com discussões centradas em economia e saúde global, mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Durante as reuniões, Bolsonaro vai priorizar outros temas como comércio, inclusão social e meio ambiente.

Durante coletiva de imprensa realizada na semana passada, o secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, já havia adiantando que os grandes temas trabalhados na cúpula do G20 envolvem desafios, riscos e vulnerabilidade para a economia atual. Por isso, o governo brasileiro vai enfatizar durante o encontro os programas lançados durante a pandemia, como o auxílio emergencial, além de ressaltar números de emprego.

O objetivo do Brasil é defender propostas para a recuperação econômica no pós-pandemia e um comércio internacional com menos barreiras tarifárias e subsídios distorcivos nos setores agrícola, industrial e de energia não renovável. Esse foi inclusive um dos assuntos reforçados durante o discurso do presidente na abertura da reunião do G20. Na ocasião, Bolsonaro aproveitou para cobrar dos líderes mundiais um comércio “livre de medidas distorcidas e discriminatórias”.

Entre as prioridades a serem defendidas pelo presidente Bolsonaro ainda estão o comércio e os investimentos internacionais, considerados instrumentos poderosos para a promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as reformas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) também estarão em debate.

No campo da saúde, o enfoque é no panorama sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 e os esforços do governo brasileiro para agilizar, ampliar e diversificar a capacidade produtiva de vacinas e insumos farmacêuticos em vários países, especialmente entre os países em desenvolvimento.

Presidente foi recebido em Roma pelo primeiro-ministro italiano. Foto: Alan Santos / PR / CP

Sobre o clima, serão discutidos alguns assuntos como as políticas de transição para a economia verde, com a precificação e criação do mercado de crédito de carbono.

Além da reunião da Cúpula do G20, o presidente participará de reuniões bilaterais, até domingo, com autoridades de outros países, acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Economia, Paulo Guedes. Neste sábado, o presidente deve se reunir com o secretário-geral da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, Mathias Cormann.