Bolsonaro diz que pode recriar ministérios após eleições no Congresso

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta sexta-feira, que há a possibilidade de recriar os Ministérios da Cultura, do Esporte e da Pesca, que hoje são apenas secretárias em seu governo. "Hoje, se eu tivesse sido eleito presidente, faria algumas coisas a mais. Por exemplo, eu tenho três secretários que se eu soubesse o potencial de vocês e tivesse mais conhecimento com profundidade da importância, seria um Ministério", afirmou o presidente durante evento com esportistas.

Bolsonaro citou os atuais secretários Jorge Seif (Pesca), Mário Frias (Cultura) e Marcelo Magalhães (Esporte), e fez elogios à atuação dos três. Mais tarde no discurso, o presidente voltou a questão que envolve a possível volta de ministérios e comentou que a eleição de candidatos alinhados ao governo nas presidências da Câmara e Senado podem permitir a recriação das Pastas.

“Se tiver um clima no parlamento, tudo indica, as duas pessoas que temos simpatia devem se eleger. Nós vamos entregar uma pauta de trabalho e quem pode levar muita coisa, quem sabe ressurgir os ministérios“, disse.

O presidente ainda reconheceu que pode ser alvo de críticas ao ampliar o número dos atuais 23 ministérios, mas justificou decisão por conta do tamanho do país. "Alguém pode falar 'ah, quer criar ministério de novo'. O tamanho do Brasil, pessoal, só o Brasil é maior que toda a Europa Ocidental", afirmou.

Veja Também