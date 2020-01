Bolsonaro e Crivella se reúnem para discutir parcerias para o Rio

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu, na manhã desta segunda-feira (20), com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), para discutir projetos e parcerias entre os governos Federal e municipal. Também participaram do encontro pastores evangélicos.

O encontro, que foi a portas fechadas, durou cerca de uma hora e quarenta minutos, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio. Após a reunião, o presidente deixou a sede do governo carioca sem falar com a imprensa.

Já Marcelo Crivella fez um pronunciamento aos jornalistas e disse que estiveram em pauta as parcerias entre o Governo Federal e município nas áreas de infraestrutura e esporte e sobre a construção da primeira escola cívico-militar no Rio.

“O Rio se engrandece hoje com a presença do Bolsonaro”, falou o prefeito.

Ainda nesta segunda, Bolsonaro se encontra com o comandante da Marinha, o almirante Ilques Barbosa Júnior, no 1º Distrito Naval, e em seguida almoça com almirantes. O embarque para Brasília estava previsto para às 15h30min, no aeroporto Santos Dumont.

Entre as agendas, há expectativa de que o presidente se encontre com a atriz Regina Duarte, que foi convidada por ele para assumir a gestão da cultura no Governo Federal, depois da demissão de Roberto Alvim, na última sexta-feira (17).