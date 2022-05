Bolsonaro envia ao Congresso pedido de crédito de R$ 728 milhões para sete órgãos

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) encaminhou ao Congresso Nacional quatro projetos de lei para a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União no valor total de R$ 728,627 milhões. Os recursos solicitados serão destinados a sete órgãos.

Com o objetivo de viabilizar o escritório do Ministério da Economia junto à embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, Bolsonaro fez o pedido de R$ 827 mil. No texto, o presidente diz que a proposta não afetaria as metas do resultado primário.

Em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, foi solicitada a abertura de crédito no valor de R$ 1,3 milhão. O intuito é possibilitar o atendimento de despesas de conservação e recuperação de ativos de infraestrutura de órgãos das Justiças Federal e Eleitoral, e de publicidade da Justiça do Trabalho.

No documento, é informado que o crédito será financiado pelo cancelamento de dotações orçamentárias, cujas programações não sofrerão prejuízo na sua execução.

Em favor de encargos financeiros da União, foi requisitado crédito suplementar de R$ 524 milhões. O montante tem por objetivo viabilizar o atendimento de parte da demanda estimada para o Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária).

