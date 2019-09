Bolsonaro está estável, sem dor e febre, diz boletim médico

publicidade

Depois de ser submetido à avaliação médica na manhã desta segunda-feira, a equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro informou, em boletim, que ele encontra-se estável, sem dor e sem febre, e com boa evolução clínico-cirúrgica.



O boletim, assinado pelo cirurgião-chefe Antônio Macedo, pelo clínico Leandro Echenique, pelo diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto e pelo médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha, destaca ainda que a fisioterapia motora será iniciada já nesta segunda-feira, e que o mandatário poderá sentar na poltrona e realizar caminhada no corredor.



Também nesta segunda-feira, foi liberada a dieta líquida, à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. E por orientação médica, as visitas continuam restritas neste momento.