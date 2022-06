Bolsonaro fala em recriar três ministérios caso seja reeleito

publicidade

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta segunda-feira que pode recriar três ministérios se for reeleito em outubro. Durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro prometeu que, se eleito, teria "no máximo" 15 ministérios, mas começou o governo com 22 ministros e hoje possui 23 pastas.

Ao falar sobre a possibilidade de ampliar o número de ministérios, Bolsonaro citou a pasta da Pesca, da Indústria e Comercio e a da Segurança Pública. Este último é uma demanda dos policiais, que criticam o governo pela fusão da Segurança Pública com o Ministério da Justiça.

"Esse ministério [da Segurança Pública] foi estudado. Pela extensão do Brasil, eu acho que é positivo o reestabelecimento. Não só desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida, como Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudada. Eu confesso que quando assumi não sabia a extensão da Pesca", afirmou.

Perguntado se poderia ampliar os ministérios no momento, o chefe do Executivo explicou que não, por não haver margem neste momento. Bolsonaro frisou que criou com "muita dificuldade" o Ministério das Comunicações, atualmente comandado por Fábio Faria. Bolsonaro também afirmou que, se reeleito, vai manter o ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo.

"Então, [o que] nós pretendemos é, em havendo uma reeleição, né, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três, para que possamos melhor administrar o nosso país. Digo, pela extensão do Brasil se justifica fazer isso daí", afirmou. As falas foram ocorreram em entrevista à Band, transmitida no canal do presidente.

