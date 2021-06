Bolsonaro indica Crivella para embaixada na África do Sul

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao governo da África do Sul a documentação para subsidiar a indicação de Marcelo Crivella (Republicanos), que foi prefeito do Rio de Janeiro, senador e ministro, para o posto de embaixador do Brasil naquele país. A decisão final sobre a indicação depende do aval do país anfitrião. Ele também passará ainda por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Quando a nomeação for confirmada, Crivella será o primeiro

embaixador político do governo Jair Bolsonaro, não integrante do quadro diplomático. As relações diplomáticas e comerciais com a África do Sul têm importância estratégica para o Brasil.

O país africano e o Brasil fazem parte, com Rússia, Índia e China, do BRICS. O grupo formado por cinco grandes países emergentes representa cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. Crivella já morou na África do Sul e é autor do livro “Evangelizando a África”, publicado na década de 1990.