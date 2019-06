Bolsonaro lança enquete no Facebook para apurar apoio a fim do radar móvel

publicidade

Durante transmissão de vídeo, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro lançou uma enquete de Facebook para medir o apoio à sua proposta de acabar com o radares móveis no Brasil. Crítico de pesquisas recentes de institutos como IBGE, Ipea e Fiocruz, o mandatário comentou que a pesquisa online daria a resposta sobre o apoio popular à questão.

"Se você gosta de pagar multa, né, ainda mais nesse padrão escondido, bota lá que é a favor do radar móvel", comentou, irônico. "Se tu és contrário, vota o contrário. Vai servir inclusive, né, pra decidir se teremos ou não radares móveis no Brasil. No meu voto, eu vou votar para acabar com o radar móvel", afirmou Bolsonaro.

Uma apuração online, como a citada pelo presidente, pode excluir imediatamente um grande percentual de representatividade da população brasileira. Cerca de 35% dos brasileiros não têm acesso à internet, fora os que não possuem registro no Facebook e os que não acessam a página do presidente.

Além da questão dos radáres, Bolsonaro entregou proposta de mudanças no código de trânsito que amplia o número de pontos para cassação de CNH e também encerra com multa por não transportar crianças em cadeirinhas apropriadas para garantir sua segurança em caso de acidentes.