Bolsonaro lança linha de crédito para caminhoneiros nesta sexta

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta sexta-feira (4), às 14h, de um evento no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, onde será lançada uma nova linha de crédito voltada a caminhoneiros autônomos. Também devem participar do evento o presidente do banco, Pedro Guimarães, o ministro da Economia, Paulo Guedes e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Com o novo serviço, as empresas que contratam frete a prazo poderão solicitar à Caixa que antecipe o pagamento diretamente para o transportador autônomo, que receberá o valor à vista por meio de crédito em conta da Caixa, Poupança Digital, ou no aplicativo Caixa Tem.

As empresas poderão antecipar os fretes que tiverem registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal (MDF-e), documento utilizado pelas empresas do segmento, que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte.

De acordo com a Caixa, o serviço estará disponível a partir de 24 de janeiro e a taxa de juros será a partir de 1,99% ao mês. A amortização do empréstimo é feita em parcela única, cujo vencimento será na mesma data estipulada pelo transportador no MDF-e para o pagamento do frete.

