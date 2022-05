Bolsonaro nega aumento nas taxas de compras importadas por app

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro negou, neste sábado, que vá aumentar as taxas cobradas em compras importadas por meio de aplicativos e sites estrangeiros. Segundo o presidente, possíveis irregularidades nesse tipo de transação devem ser combatidas com fiscalização e não com aumento de impostos.

"Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc.", assegurou o presidente, em publicação nas redes sociais. O presidente rebate a informação, que circulos nos bastidores, de que assinaria uma medida provisória para taxar todas as compras importadas feitas por meio de aplicativos. A mudança seria uma resposta à pressão de empresários brasileiros que se dizem prejudicados com a concorrência de sites estrangeiros.

Atualmente, compras feitas por pessoas físicas com valor abaixo de US$ 50 ficam isentas de taxação. O presidente afirmou que não vai mudar a regra.

