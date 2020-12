Bolsonaro: Nossa liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro fez uma defesa das liberdades individuais e contra o pânico em discurso na manhã deste sábado, durante a formatura e entrega de espadas a guardas-marinha da turma de 2020 da Escola Naval, no Rio.

"Quando o estado avança sobre interesses e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixe que o pânico nos domine. Nossa liberdade não tem preço, ela vale mais que a nossa própria vida", disse Bolsonaro, dirigindo-se aos formandos, sem fazer menção à pandemia do novo coronavírus em sua fala.

Ainda no discurso, Bolsonaro disse aos formandos que a disciplina e hierarquia que impõe limites também ajudam a evoluir. "Conquistar objetivos depende de força de vontade, fé e determinação", discursou. "Vocês integram uma grande família chamada Forças Armadas, que é indispensável para o progresso, para a liberdade e para a democracia no País", completou Bolsonaro.

Veja Também

O presidente estava acompanhado de seus ministros militares, como o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, e o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, entre outras autoridades, como o governador do estado do Rio Claudio Castro e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella.