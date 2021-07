Bolsonaro participa de passeio de motocicleta com apoiadores no interior de São Paulo

publicidade

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou Brasília por volta das 7 horas em voo para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Na cidade, o presidente participa neste sábado de um passeio de motocicleta com apoiadores.

Em vídeo postado no Twitter pelo Patriotas, Bolsonaro aparece com roupas de motoqueiro, capacete e sem máscara de proteção contra a Covid-19. Ele está cercado por apoiadores.

Ao meio-dia, está prevista uma visita de Bolsonaro ao Hospital de Esperança, de Presidente Prudente. O hospital será oficialmente credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Às 14 horas, o presidente terá encontro com prefeitos de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O retorno a Brasília está marcado para as 15h35.