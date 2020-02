Bolsonaro passa por procedimento de vasectomia

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro se submeteu, no início da noite de quinta-feira, 30, a uma vasectomia, procedimento médico de esterilização para homens que não desejam ter mais filhos biológicos. A cirurgia foi feita no Hospital das Forças Armadas (HFA). Esta é a segunda vez que o presidente se submete a esse procedimento.

Ele passou a tarde em Minas Gerais, discutindo providências para a questão das enchentes no Estado. Quando desembarcou em Brasília, às 18 horas, seguiu direto para o HFA. O Planalto não emitiu nota oficial. Auxiliares do presidente, que tem 64 anos e cinco filhos, limitaram-se a dizer que ele havia ido fazer exames e que a orientação era de manter sigilo. Ao deixar o hospital, antes das 20h30, Bolsonaro caminhou até o carro com um dos braços apoiado sobre um assessor.

Durante a campanha presidencial, em 2018, o presidente postou um vídeo no qual aparecia ao lado da filha caçula, Laura, hoje com dez anos. Na gravação, ele relatou, em tom de emoção, que desfez uma vasectomia para que a mulher, Michelle, pudesse engravidar.