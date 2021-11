Bolsonaro poderá definir alianças do PL nos estados

publicidade

A cúpula do PL decidiu, na tarde desta quarta-feira, que o presidente Jair Bolsonaro poderá definir com o comandante da legenda, Valdemar Costa Neto, quais alianças o partido deverá estabelecer no ano que vem para as eleições de 2022. Com isso, a legenda não apoiará candidatos ou partidos que sejam adversários do chefe do Executivo em qualquer estado.

Os dirigentes da sigla se reuniram na sede do partido, em Brasília, para discutir quais modificações podem ser feitas para tentar confirmar o ingresso de Bolsonaro no PL, que se filiaria ao PL na próxima segunda-feira, mas cancelou a cerimônia justamente por não ter conseguido até então um acordo com Costa Neto para controlar alguns diretórios estaduais da legenda.

Segundo o senador Jorginho Mello (PL-SC), vice-líder do governo no Senado, Costa Neto terá "carta-branca" para decidir as estratégias do PL em cada estado, mas o apoio a determinado candidato só será concretizado se Bolsonaro também estiver de acordo.

"O apoio do partido será para o presidente Bolsonaro e não terá nenhum governador, nenhum senador que não esteja alinhado com o projeto do presidente Bolsonaro. Em nenhum estado o Partido Liberal vai estar dessintonizado com o projeto da reeleição do presidente Bolsonaro", afirmou Jorginho.