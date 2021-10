Bolsonaro recebe Guedes e Lira no Alvorada na manhã desta sexta

publicidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foram para o Palácio da Alvorada pouco antes das 7h30min desta sexta-feira para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na pauta foram debatidos os preços dos combustíveis e outros assuntos da área econômica. O encontro não estava previsto nas agendas oficiais.

Veja Também

O primeiro evento público do presidente para esta sexta-feira é a assinatura do Decreto da Cédula de Produto Rural Verde, às 10h30, no Palácio do Planalto. A CPR é voltada às empresas interessadas em compensar voluntariamente a emissão de gases de efeito estufa. Guedes deve participar da cerimônia. A agenda de Arthur Lira não indicava compromissos públicos para esta sexta-feira.

Às 13h30min, a previsão é que Bolsonaro embarque para Maringá, no Paraná, onde participa da cerimônia de entrega das obras de modernização do Aeroporto de Maringá e da inauguração da Hidrelétrica de Bela Vista.



ICMS

Um dos assuntos que dominaram a semana foi a alta no valor dos combustíveis, com declarações do presidente e de Lira sobre mudanças na forma de cobrança do ICMS sobre o valor que os consumidores pagam nas bombas.

O ICMS é um imposto estadual e tem alíquotas fixadas por cada unidade da federação. Bolsonaro responsabiliza governadores pelo aumento dos combustíveis devido às alíquotas cobradas. O percentual, porém, não teve reajuste – no Distrito Federal, ao contrário, o imposto terá redução de um ponto percentual a partir do ano que vem até 2024.