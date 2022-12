Bolsonaro se emociona em live e diz que 'Brasil não vai acabar em 1º de janeiro'

publicidade

Em uma live de despedida nesta sexta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou que não irá realizar ato antidemocrático para se manter no poder, como pedem parte dos manifestantes que questionam o resultado das urnas. "O Brasil não vai se acabar em 1º de janeiro", disse, pedindo o entendimento dos eleitores.

Em um tom pacificador e se emocionando em alguns momentos, ele agradeceu aos apoiadores e reconheceu a derrota eleitoral. "Perde-se batalha, mas não perderemos a guerra", ponderou. Segundo o atual chefe do Executivo, o momento é de buscar alianças para fortalecer o país. "Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferente do que o outro lado."

Bolsonaro destacou o resultados das urnas, que elegeram grande número de representantes do PL e de outros partidos da base governista no Congresso Nacional. "Temos um parlamento mais conservador, de direita, menos dependente do Poder Executivo", disse.

Em outro momento do pronunciamento, que durou quase uma hora, Bolsonaro reconheceu que parte do eleitorado, que esperava uma reação por parte dele, estaria frustrada, mas disse ser necessário respeitar a Constituição.

"Como foi difícil ficar dois meses calado e trabalhando para buscar alternativas", disse. Ele depositou a confiança no eleitorado. "O Brasil não sucumbirá, acredito em vocês", completou.

Mesmo reconhecendo a derrota, Bolsonaro não vai passar a faixa presidencial para Lula. Ele deve embarcar nesta sexta-feira (30) para Miami (EUA), onde deve passar os próximos dias. Nesta sexta, o governo federal autorizou a ida de assessores da Presidência para Miami, entre 1º e 30 de janeiro, como indica publicação no Diário Oficial da União (DOU).