Bolsonaro vai ao Ministério da Defesa em compromisso fora da agenda

Em compromisso fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Defesa na manhã desta segunda-feira (3). Bolsonaro se reuniu com o chefe da pasta, Fernando Azevedo, acompanhado do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

O encontro, que durou cerca de meia hora, não estava previsto na agenda de nenhuma das autoridades.

Por volta das 9h40, o presidente retornou ao Palácio do Planalto, segundo informou a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência.

Nesta segunda-feira, o chefe do Executivo tem reunião prevista com os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e da Casa Civil, Braga Netto.