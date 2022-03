"Boto minha cara toda no fogo pelo Milton", diz Bolsonaro

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro declarou, em live na noite desta quinta-feira (24), que tem total confiança no ministro da Educação, Milton Ribeiro. "Boto minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia contra ele", declarou.

O titular da pasta enfrenta denúncias de supostas cobranças de propina em troca da liberação de recursos públicos por pastores sem ligação com a pasta. Bolsonaro argumentou que o caso já era conhecido da CGU (Controladoria Geral da União) e da Polícia Federal.

"Duas pessoas estariam cobrando propina de prefeitos para conseguir recursos. É tudo documentado, então não tem problema nenhum. A CGU, que tem o ministro Wagner Rosário à frente, recebeu em 27 de agosto do ano passado documentos enviados pelo ministro Milton relativos a duas denúncias sobre possíveis irregularidades no ministério. A CGU investigou por seis meses e chegou à conclusão de que não tinha participação de nenhum servidor público."

Também segundo o presidente, a denúncia, então, foi passada à PF. "Anteontem, acho que no dia da divulgação, foi mandado para a PF. O que fizemos? Por que não tem corrupção no nosso governo? Porque a gente age dessa maneira. O Milton tomou as providências. Alguns dizem que ele tinha 19 agendas. Se ele tivesse armando, não tinha colocado agenda oficial aberta à mídia", declarou.

Veja Também