Brasil está cansado de "discursos oportunistas", diz Pacheco sobre Lula

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), rebateu, neste domingo (20), críticas feitas ao Congresso pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador afirmou que de "discursos oportunistas em período eleitoral o Brasil está cansado".

As declarações de Pacheco ocorrem após Lula afirmar que esse "é, talvez, o pior Congresso" da história do país. O petista participou de um evento do MST (Movimento dos Sem Terra), em Londrina (PR).

"O Congresso Nacional nunca esteve tão deformado como está agora. Nunca esteve tão antipovo, tão submisso aos interesses antinacionais. É talvez o pior Congresso que já tivemos na história do Brasil", disse Lula.

Lula criticou o que chamou de "concentração de poder" nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e a criação de um grupo de trabalho para discutir o semipresidencialismo.

Rodrigo Pacheco afirmou que diversas matérias de interesse público foram aprovadas ao longo desta legislatura e que os congressistas protegeram a democracia. “Uma declaração deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral que faz com que seja 'interessante' falar mal do Parlamento", disse ele.

"O mesmo Congresso também se posicionou fortemente em defesa da democracia quando arroubos antidemocráticos assombraram a Nação. E foi esse mesmo Congresso que validou as urnas eletrônicas ao rejeitar a ideia do voto impresso", completou Pacheco.

