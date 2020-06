Cármen Lúcia vai decidir sobre pedido de liberdade de Sara Winter

publicidade

A ministra do Supremo Tribunal Federal deve decidir nesta terça-feira (16) sobre o habeas corpus que pede a liberdade imediata da blogueira Sara Winter, alvo de um mandado de prisão temporária, com 5 dias de duração, na última segunda-feira (15).

A ordem de prisão foi emitida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito apura manifestações antidemocráticas no país. Além de Sara Winter, outras cinco pessoas também foram alvo de pedidos de prisão.

O movimento "300 do Brasil" é conhecido por fazer protestos que atacam o Congresso Nacional e o próprio STF e por ser alinhado ao governo federal.

Nessa segunda-feira, o advogado Paulo Goyaz Alves da Silva, que defende Sara Winter, ingressou com o pedido no Supremo e alegou liberdade de expressão.

"O Paciente tem feito o uso do seu direito inalienável de expressão, faz uso frequente das redes sociais para manifestar suas opiniões, sem medo de represálias e de censuras", escreveu o advogado.