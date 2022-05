Câmara do Rio rejeita recurso da defesa de Gabriel Monteiro contra processo disciplinar

publicidade

Foi rejeitado pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio, nesta segunda-feira (9), o recurso da defesa que questionava o processo contra o vereador Gabriel Monteiro (PL) no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.

A comissão entendeu que o pedido não poderia ser apresentado nesta fase do processo ético-disciplinar, segundo a assessoria de imprensa da Câmara do Rio.

O Código de Ética da Casa estabelece que os recursos só podem ser apresentados após a conclusão do parecer do relator do caso.

"Nos reunimos hoje, analisamos e decidimos pelo não conhecimento do recurso", anunciou o vereador Inaldo Silva (Republicanos), presidente da Comissão de Justiça e Redação.

A representação foi aberta contra Gabriel Monteiro para apurar a conduta do vereador após diversas denúncias. Entre elas está a investigação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) pelo vídeo íntimo gravado com uma adolescente de 15 anos.

O prazo para apresentação da defesa prévia no processo, que pode levar à perda do mandato, termina nesta segunda.

Na mesma reunião, a Comissão de Justiça e Redação ainda decidiu arquivar uma nova representação que havia sido protocolada pela Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara, na última semana, por não apresentar fatos novos em relação ao processo já em curso no Conselho de Ética.

