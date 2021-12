Câmara pretende debater semipresidencialismo para 2030

publicidade

Com aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deputados favoráveis ao semipresidencialismo planejam formar um grupo de trabalho para discutir o assunto em 2022. A idea é promover um debate menos contaminado, sem a participação de atores que se beneficiariam diretamente com as mudanças.

Pela proposta, o sistema político ganha um primeiro-ministro, do Congresso, que passa a ser o chefe de governo, e mantém o presidente da República como chefe de Estado, eleito pelo voto direto.

Para descontaminar o debate, a votação do texto, que será fruto dessa discussão no grupo de trabalho, ficaria apenas para 2023, na nova legislatura. Se aprovado, o semipresidencialismo seria adotado apenas a partir de 2030.

A ideia é que o grupo de trabalho tenha duração de quatro meses e ouça parlamentares de países como França, Alemanha e Portugal, onde o sistema funciona, para chegar a um planejamento próprio, adaptado às características do Brasil.

Apesar da discussão ter a simpatia do presidente Arthur Lira, até agora houve resistências dentro do Congresso. O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) apresentou um texto para uma PEC, mas não conseguiu coletar as assinaturas para o protocolo, já que previa mudanças para 2022.

Pela proposta de Moreira, o presidente indica o primeiro-ministro, que precisa ser aprovado pela Câmara e Senado, na prática, formando uma maioria. E, se houver um problema no governo, seria possível substituir o primeiro-ministro, preservando o presidente.