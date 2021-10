Câmara retoma atividades presenciais nesta segunda-feira

publicidade

A Câmara dos Deputados retoma nesta segunda-feira as atividades presenciais. Para entrar nas dependências da Casa, no entanto, será preciso apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi tomada na última terça-feira pela Mesa Diretora.

Os trabalhos presenciais na Câmara dos Deputados haviam sido suspensos em março de 2020, como medida preventiva à pandemia de Covid-19. Inicialmente, o retorno às atividades presenciais estava programado para a segunda-feira passada, mas acabou sendo adiado para esta semana.

Com a retomada dos trabalhos presenciais, a participação de parlamentares por áudio e vídeo e a utilização de plataformas de videoconferência poderão ocorrer somente nas sessões e reuniões não deliberativas e nas audiências públicas.

De acordo com os textos de dois atos normativos publicados na última quinta-feira - que determinam as regras para o retorno às atividades presenciais - será preciso ter tomado pelo menos uma dose da vacina da Covid-19, observando-se o cronograma vacinal instituído pelos órgãos competentes. Além disso, será adotado provisoriamente o regime de trabalho híbrido, com jornada semanal de 20 horas presenciais e outras 20 horas de trabalho remoto. Gestantes e servidores cuja condição de saúde oferece maiores riscos em relação à Covid-19, entretanto, seguem trabalhando remotamente.

Foi criado também um programa de resultados, que obriga as unidades administrativas da Casa a adotarem um sistema de indicadores de desempenho e de metas de produtividade. Ainda segundo o texto, apenas terão acesso à Câmara dos Deputados congressistas, servidores, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional, estagiários, participantes do programa Pró-Adolescente, empregados que prestam serviços no âmbito da Câmara dos Deputados, todos previamente credenciados.

Continuam suspensos os eventos coletivos que não estão diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das comissões, inclusive eventos de lideranças partidárias e de frentes parlamentares, visitação e outros programas institucionais.