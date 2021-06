Canoas anuncia nesta terça início da vacinação para a população em geral

publicidade

Nas próximas horas, centenas de cidades gaúchas devem anunciar as datas de início da vacinação por faixa etária de pessoas sem comorbidades a partir de 59 anos. A estimativa é do Conselho das Secretaria Municipais de Saúde do RS (Cosems), com base no número de pedidos de esclarecimentos, solicitações e encaminhamentos que já chegaram ao conselho até o início da tarde desta terça-feira. “A partir das demandas que recebemos e da chegada dos novos lotes das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer ao Estado, projetamos que aproximadamente 70% das cidades gaúchas estejam definindo o início da vacinação para pessoas de 59 anos, sem comorbidades, nas próximas horas, e com início para os próximos dias”, informa o presidente do Conselho e secretário municipal de Saúde de Canoas, Maicon Lemos.

Canoas, segundo maior município da região Metropolitana, e terceiro com a maior população do RS, vai definir nesta tarde em qual dia desta semana começa a vacinação da população em geral. “Em Canoas, teremos o Dia D para o grupo da Educação amanhã (quarta-feira), quando pretendemos vacinar quatro mil pessoas, e, depois disto, poderemos entrar na população com 59 anos. A faixa etária dos 50 aos 59 anos continua grandemente atingida, tanto quando falamos de internações, como de óbitos. Então, é estratégico este avanço”, assinala o dirigente.

O anúncio em Canoas acontece um dia depois daquele de Porto Alegre, feito na noite de segunda-feira pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) e o secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta. Eles definiram que, na Capital, a imunização para as pessoas com 59 anos de idade, sem comorbidades, começará na sexta-feira, 4 de junho. Os professores começaram a ser imunizados nesta terça. Sparta projetou vacinar massivamente profissionais da área da educação até a quinta-feira, 3, para na sexta entrar na população em geral.

Conforme Lemos, a quarta-feira, véspera de feriado, está sendo considerada nas cidades como uma espécie de divisor de águas no sentido de alcançar a complementação da vacinação dos professores e poder dar início a da população em geral. Por isto a grande expectativa de gestores municipais e da saúde em relação aos anúncios das próximas horas. Na região Metropolitana, e no Vale dos Sinos, Campo Bom, Esteio e Ivoti já vacinam pessoas a partir dos 59 anos sem comorbidades.

Em Campo Bom, a vacinação por faixa etária a partir dos 59 anos começou no sábado, apenas um dia depois da publicação da nota técnica do Ministério da Saúde que permitiu a ampliação. Nesta terça estão recebendo a primeira dose pessoas sem comorbidades a partir de 55 anos de idade.

“Agilizamos ao máximo a imunização em nossa cidade e conseguimos de fato fazer uma gestão antecipada. É muito gratificante. É o que todo mundo quer”, afirma o prefeito Luciano Orsi (PDT). Conforme Orsi, a prefeitura projeta que, mantidas as entregas regulares dos imunizantes no ritmo atual, a cidade poderá chegar a julho abrindo a vacinação para a população na faixa etária dos 30 anos.