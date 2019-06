Carlos Bolsonaro tem crise renal e é internado no Rio

publicidade

O vereador Carlos Bolsonaro foi internado na noite dessa terça-feira por causa de um "ataque crônico de cálculo renal". Carlos foi internado no hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. Segundo o vereador, estará de volta ao trabalho nesta quarta-feira.



Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do hospital diz que Carlos Bolsonaro continua internado na manhã desta quarta. Segundo boletim médico divulgado na terça, o paciente foi submetido a "exames de imagens e laboratoriais" e o estado de saúde é estável.