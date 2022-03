Carta de lideranças pede que MDB mude critérios de escolha do pré-candidato ao governo

publicidade

Lideranças do MDB gaúcho contrárias à possibilidade de que a escolha do pré-candidato do partido ao governo do Estado seja feita pelos 72 integrantes do diretório da sigla entregam no final da manhã desta quarta-feira, na sede da legenda, a carta endereçada à executiva emedebista na qual solicitam a ampliação do colégio que vai decidir o nome. O grupo também pleiteia que a escolha seja feita na primeira semana de abril e não no próximo domingo, 27.

O movimento pela mudança dos critérios decididos pela executiva partidária na semana passada tem, entre seus principais participantes, o ex-senador Pedro Simon, o ex-governador Germano Rigotto, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o ex-prefeito José Fogaça, que também é o 1º vice-presidente da legenda na atual gestão. Todos assinam o documento.

Veja Também

Internamente, o grupo que solicita a alteração se coloca como de oposição ao nome do deputado estadual Gabriel Souza, que disputa a indicação partidária com o deputado federal Alceu Moreira, e às articulações entabuladas por Gabriel com o governador Eduardo Leite (PSDB), que acusam de interferência no partido. A resistência aos critérios definidos pela executiva tem como pano de fundo justamente os cálculos das duas alas que travam os embates. Os números mostram que Gabriel tem a maioria dos votos do diretório, o que lhe garantiria a indicação.