Caso das joias: Bolsonaro diz à PF que não cuidava destas questões burocráticas

No depoimento de quase três horas na sede da Polícia Federal em Brasília, para dar explicações sobre as joias que recebeu de autoridades da Árabia Saudita e não foram declaradas ao entrar no país, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que os conjuntos seriam incorporados ao acervo da presidência e que não cuidava dessas questões burocráticas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal às 14h15, pouco antes do horário marcado para o depoimento. Ele estava em carro descaracterizado e entrou pela garagem do edifício sem chamar a atenção.

O ex-presidente disse que só ficou sabendo da existência do conjunto apreendido pela Receita Federal no Aaeroporto de Guarulhos um ano e dois meses após a apreensão e que pediu para equipe para recuperá-lo para não demonstrar desatenção com um presente oferecido por outro país.

Bolsonaro também argumentou que o ministério de Minas e Energia oficiou a Receita Federal dois dias após a apreensão e que ninguém no governo tentou ficar com os presentes. O presidente respondeu todas as perguntas. Os três presentes foram devolvidos pela defesa de Bolsonaro por determinação do Tribunal de Contas da União.

